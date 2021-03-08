عياش يهنئ المرأة الفلسطينية بمناسبة الثامن من آذار يوم المرأة العالمي

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رام الله - دنيا الوطن

هنأ عضو المجلس الوطني الفلسطيني د.محمد عياش، المرأة الفلسطينية في الوطن والشتات وكافة نساء العالم بمناسبة الثامن من آذار/مارس يوم المرأة العالمي الذي يصادف يوم غد الإثنين.



وأشاد في تصريح له اليوم بدور وكفاح المراة الفلسطينية في كافة المجالات عبر مسيرة نضالها التاريخي الطويل على أرض فلسطين، ودورها الكفاحي إلى جانب الرجل في مسيرة التحرر والاستقلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.



وحيا عياش النساء المناضلات وأمهات الشهداء وأمهات الأسرى والأسيرات الفلسطينيات اللواتي ضربن أروع الأمثلة في الصمود والثبات رغم كل الظروف القاسية التي تمر بهن نساء فلسطين الماجدات.



وقال: "في هذا اليوم نشيد بدور المرأة الجوهري والمؤثر على كافة الصعد عبر مسيرة نضالها الطويلة على أرض فلسطين وخارجها على مر التاريخ ، ومشوارها النضالي جنبا إلى جنب أخيها الرجل في مسيرة التحرر والاستقلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس".



وعبر عياش عن فخره واعتزازه بصمود المرأة الفلسطينية ودورها ومساهمتها بتعزيز تجذر المواطن بأرضه و ببناء مؤسسات الدولة الفلسطينية.



ودعا المؤسسات الدولية والحقوقية لتوفير الحماية للمرأة الفلسطينية من إنتهاكات وجرائم الإحتلال من قتل وتدمير لمنازلها، وتشريد لها ولعائلتها بشكل شبه يومي.