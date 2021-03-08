عاجل

  • "الصحة" بغزة: يكون العدد الكلي للإصابات 135 إصابة بعد فحص 1743 عينة بنسبة إصابة 7.7%

  • "الصحة" بغزة: تسجيل 72 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في الدورة الثانية ليوم الاثنين

شؤون فلسطينية

"الديمقراطية": تصريحات هنغبي تستدعي إعادة النظر بالرهان على الرباعية الدولية وإدارة بايدن

"الديمقراطية": تصريحات هنغبي تستدعي إعادة النظر بالرهان على الرباعية الدولية وإدارة بايدن
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
دعت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، والسلطة الفلسطينية، للأخذ على محمل الجد، تصريحات وزير شؤون الاستيطان في حكومة دولة الاحتلال، وتأكيده عزم إسرائيل على ضم "أجزاء من الضفة الغربية" من خلال تطبيق القانون الإسرائيلي على المستوطنات، ومحيطها، والطرق الالتفافية وغيرها من المواقع العسكرية والتي تصل في مجموعها إلى أكثر من 60% من مساحة الضفة، بما في ذلك غور الأردن وباقي المناطق الاستراتيجية عسكرياً واقتصادياً وجغرافياَ.

وحذرت الجبهة من النظر إلى تصريحات هنغبي على أنها مجرد دعاية انتخابية عشية انتخاب كنيست إسرائيلي جديد، ودعت إلى الاقرار بأنها خطة إسرائيلية بالأساس، جاءت صفقة القرن لتلبي متطلباتها وفق الرؤية المشتركة لترامب – نتنياهو، والتي مازالت هي الاستراتيجية الإسرائيلية المعتمدة من قبل دولة الاحتلال، بغض النظر عن طبيعة الحكومة التي سوف تسفر عنها انتخابات الكنيست.

وأضافت الجبهة بدعوة اللجنة التنفيذية والسلطة الفلسطينية إلى رسم الخطوات الضرورية التي تكفل استنهاض عناصر القوة في الحالة الفلسطينية من خلال التوقف عن زرع الأوهام ورسم الأحلام الوردية، في الرهان الفاشل على الرباعية الدولية، والوعود الأميركية لـ "حل الدولتين"، خاصة وأن كل ما صدر عن إدارة بايدن حتى الآن، لم يغادر الأسس التي قامت عليها سياسة ترامب، بما في ذلك الإعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، وعدم الضغط على دولة الإحتلال لوقف الإستيطان والضم، والوقوف إلى جانب إسرائيل في رفضها الإعتراف بشرعية محكمة الجنايات الدولية، بل وتشجيعها على المضي أكثر فأكثر في الأعمال العدوانية تحت مبدأ "ضمانة أمن إسرائيل"، وأخيراً وليس آخراً، تأكيد ما يسمى سيادتها على الجولان السوري المحتل.

وختمت الجبهة أن قرارات المجلس الوطني، بالخروج من أوسلو والتزاماته واستحقاقاته وقيوده، ووقف الرهان على المفاوضات تحت إدارة الرباعية الدولية، هي الخطوات التي من شأنها أن تشق الطريق نحو استنهاض عناصر القوة الفلسطينية، وتوحيد الحالة الوطنية، وتوفير الشروط لإطلاق أوسع مقاومة شعبية بكل الوسائل، تتطور إلى إنتفاضة شاملة، على طريق التحول إلى عصيان وطني، ولأجل دحر الإحتلال والفوز بالحقوق الوطنية المشروعة لشعبنا، في العودة وتقرير المصير والدولة المستقلة كاملة السيادة على حدود 4 حزيران 67 وعاصمتها القدس

أخبار ذات صلة

&#34;الصحة&#34; بغزة تكشف حصيلة إصابات (كورونا) ليوم الاثنين

"الصحة" بغزة تكشف حصيلة إصابات (كورونا) ليوم الاثنين

غزة: &#34;الأوقاف&#34; تطلق موجة إذاعية مفتوحة ضمن أسبوع القدس العالمي

غزة: "الأوقاف" تطلق موجة إذاعية مفتوحة ضمن أسبوع القدس العالمي

حواتمة: شعب تقف نساؤه في مقدمة المعارك النصر حليفه

حواتمة: شعب تقف نساؤه في مقدمة المعارك النصر حليفه

الشرطة تضبط مواداً يشتبه أنها مخدرة بحوزة تاجر في جنين

الشرطة تضبط مواداً يشتبه أنها مخدرة بحوزة تاجر في جنين

تفاصيل اجتماع اللجنة المركزية لحركة فتح برئاسة الرئيس عباس

تفاصيل اجتماع اللجنة المركزية لحركة فتح برئاسة الرئيس عباس

(أونروا) تتراجع: يوم الخميس إجازة في كافة مدارس الوكالة

(أونروا) تتراجع: يوم الخميس إجازة في كافة مدارس الوكالة

نابلس: قوات الاحتلال تخطر بوقف العمل والبناء بثلاثة منازل بقرية &#34;زواتا&#34;

نابلس: قوات الاحتلال تخطر بوقف العمل والبناء بثلاثة منازل بقرية "زواتا"

إغلاق محافظة قلقيلية لمدة أسبوع للحد من انتشار فيروس (كورونا)

إغلاق محافظة قلقيلية لمدة أسبوع للحد من انتشار فيروس (كورونا)

التعليقات

الدنيا حكايات

مناضلو &#34;السبوبة&#34;.. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

مناضلو "السبوبة".. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

شؤون فلسطينية

غزة: &#34;الأوقاف&#34; تطلق موجة إذاعية مفتوحة ضمن أسبوع القدس العالمي

غزة: "الأوقاف" تطلق موجة إذاعية مفتوحة ضمن أسبوع القدس العالمي

حواتمة: شعب تقف نساؤه في مقدمة المعارك النصر حليفه

حواتمة: شعب تقف نساؤه في مقدمة المعارك النصر حليفه

الشرطة تضبط مواداً يشتبه أنها مخدرة بحوزة تاجر في جنين

الشرطة تضبط مواداً يشتبه أنها مخدرة بحوزة تاجر في جنين

&#34;الديمقراطية&#34;: تصريحات هنغبي تستدعي إعادة النظر بالرهان على الرباعية الدولية وإدارة بايدن

"الديمقراطية": تصريحات هنغبي تستدعي إعادة النظر بالرهان على الرباعية الدولية وإدارة بايدن

نابلس: قوات الاحتلال تخطر بوقف العمل والبناء بثلاثة منازل بقرية &#34;زواتا&#34;

نابلس: قوات الاحتلال تخطر بوقف العمل والبناء بثلاثة منازل بقرية "زواتا"

بيت لحم: إصابة شابين برصاص الاحتلال حدهما خطيرة خلال مواجهات مع الاحتلال

بيت لحم: إصابة شابين برصاص الاحتلال حدهما خطيرة خلال مواجهات مع الاحتلال

غزة: الشرطة البحرية تعلن السماح للصيادين بالعودة لممارسة عملهم داخل البحر

غزة: الشرطة البحرية تعلن السماح للصيادين بالعودة لممارسة عملهم داخل البحر

أبو هولي يدعو الأمم المتحدة و(أونروا) لتحمل مسؤولياتهما تجاه تمكين المرأة الفلسطينية اللاجئة

أبو هولي يدعو الأمم المتحدة و(أونروا) لتحمل مسؤولياتهما تجاه تمكين المرأة الفلسطينية اللاجئة

منوعات

وفاة جدة الفنانة ديانا كرزون

وفاة جدة الفنانة ديانا كرزون

وفاة الناشط على مواقع التواصل الاجتماعي عبود العمري

وفاة الناشط على مواقع التواصل الاجتماعي عبود العمري

ما حقيقة تعرض بشرى للتحرش ؟

ما حقيقة تعرض بشرى للتحرش ؟

شاهد: فنانة مصرية &#34;الناس يعتقدون أني ميتة.. لكني مشلولة&#34;

شاهد: فنانة مصرية "الناس يعتقدون أني ميتة.. لكني مشلولة"

شاهد: بسمة وهبة تكشف عن أكثر أمر يرعبها

شاهد: بسمة وهبة تكشف عن أكثر أمر يرعبها

لهذا السبب.. منة فضالي تشعل خلافاً مع ياسمين صبري

لهذا السبب.. منة فضالي تشعل خلافاً مع ياسمين صبري

شاهد: الجمهور يسخر من ياسمين رئيس بسبب هذه الصورة

شاهد: الجمهور يسخر من ياسمين رئيس بسبب هذه الصورة

شاهد: كيف أثر الحسد على أسيل عمران

شاهد: كيف أثر الحسد على أسيل عمران

بكلمات مؤثرة.. أحد أبطال باب الحارة يشكو من الفقر.. من هو ؟

بكلمات مؤثرة.. أحد أبطال باب الحارة يشكو من الفقر.. من هو ؟

وفاة الفنانة المصرية سوسن ربيع

وفاة الفنانة المصرية سوسن ربيع

عربي

إصابة الرئيس السوري بشار الأسد وعقيلته بفيروس (كورونا)

إصابة الرئيس السوري بشار الأسد وعقيلته بفيروس (كورونا)

رسالة من العاهل السعودي إلى أمير قطر

رسالة من العاهل السعودي إلى أمير قطر

ليبيا: رئيس حكومة الوحدة الوطنية يعرض تشكيلة حكومته على البرلمان في سرت

ليبيا: رئيس حكومة الوحدة الوطنية يعرض تشكيلة حكومته على البرلمان في سرت

البابا فرانسيس يغادر بغداد بعد زيارة تاريخية

البابا فرانسيس يغادر بغداد بعد زيارة تاريخية