الاحتلال يعتقل شاباً أثناء مروره عبر حاجز في جنين

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رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، الشاب محمد هاشم عبادي أثناء مروره عبر حاجز "دوتان" قرب بلدة يعبد جنوب غرب جنين.



وقال مدير نادي الأسير في جنين، منتصر سمور، إن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب محمد هاشم عبادي، أثناء مروره عبر حاجز "دوتان" العسكري المقام على أراضي المواطنين، جنوب البلدة.