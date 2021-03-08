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شؤون فلسطينية

المبادرة الوطنية تدين اقتحام مقر لجان العمل الصحي ونادي جبل الزيتون

رام الله - دنيا الوطن
أدانت حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية اقتحام قوات الاحتلال لمدينتي رام الله والبيرة واقتحامها لمقر لجان العمل الصحي ونادي جبل الزيتون في القدس.

وقالت المبادرة في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إن هذا الاقتحام والاعتداء على ممتلكات مؤسسات صحية وإنسانية يمثل جزءا من الهجمة الشرسة التي يشنها الاحتلال على المنظمات الأهلية الفلسطينية ومؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني التي تقوم بدورها المهني والإنساني في دعم صمود وبقاء المجتمع الفلسطيني.

وأكدت المبادرة أن هذه الاعتداءات لن تؤثر في تصميم مؤسسات المجتمع المدني على مواصلة خدمة شعبها وإسناده بكل الوسائل.

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