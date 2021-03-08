(أونروا) تتراجع: يوم الخميس إجازة في كافة مدارس الوكالة





وأعلنت (أونروا) بأن الخميس المقبل 11 من آذار/مارس الجاري، إجازة في كافة مدارس الوكالة.





وكانت (أونروا) أعلنت أمس الأحد بأنه تم إلغاء إجازتي يومي الاثنين، (ذكرى يوم المرأة العالمي)، والخميس (الإسراء والمعراج)، بسبب ظروف هذا العام، والأيام الكثيرة التي لم يداوم بها الطلبة.

رام الله - دنيا الوطنتراجعت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، عن قرارها إلغاء إجازة ذكرى الإسراء والمعراج يوم الخميس المقبل.