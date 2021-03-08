نابلس: قوات الاحتلال تخطر بوقف العمل والبناء بثلاثة منازل بقرية "زواتا"

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رام الله - دنيا الوطن

أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، بوقف العمل والبناء بثلاثة منازل، في قرية "زواتا"، غرب نابلس.



وقال رئيس مجلس قروي "زواتا"، حافظ علوي، إن قوات الاحتلال اقتحمت الجهة الشمالية الغربية من القرية، وأخطرت بوقف العمل والبناء في ثلاثة منازل، اثنان منها في مراحلهما النهائية ومعدان للسكن، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).