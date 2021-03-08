إغلاق محافظة قلقيلية لمدة أسبوع للحد من انتشار فيروس (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

قرر محافظ قلقيلية، رافع رواجبة، مساء اليوم الإثنين، إغلاق المحافظة لمدة سبعة أيام اعتبارا من يوم غد الثلاثاء، للحد من انتشار فيروس (كورونا)‪.



وقال عقب اجتماع لجنة الطوارىء بالمحافظة، إنه تقرر إغلاق المحافظة بسبب تزايد عدد الإصابات بالفيروس، مؤكدا أنه سيتم فرض قيود أكثر تشديداً بدءاً من يوم غد وحتى مساء الاثنين المقبل.



وأشار رواجبة إلى أن المخابز، والمراكز الطبية، والصيدليات، ستستثنى من الإغلاق، فيما ستتابع الحواجز الأمنية مهامها لضمان تطبيق الإجراءات.