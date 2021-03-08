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البيت الأبيض: السعودية تواجه تهديدات أمنية كبيرة من اليمن وأطراف أخرى

البيت الأبيض: السعودية تواجه تهديدات أمنية كبيرة من اليمن وأطراف أخرى
جو بايدن والملك سلمان
رام الله - دنيا الوطن
قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين بساكي، اليوم الاثنين، إن السعودية تواجه تهديدات أمنية كبيرة من اليمن وأطراف أخرى في المنطقة.

وأضافت في تصريح نقلته قناة (الجزيرة)، بأننا "ننظر في سبل لتطوير قدرة السعودية على الدفاع عن أراضيها ضد التهديدات".

وشددت على أن الولايات المتحدة منزعجة من تكرار الهجمات التي يقوم بها الحوثيون ضد السعودية.

وأعلن التحالف العربي، مساء اليوم الاثنين، اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة أطلقها الحوثيون تجاه المنطقه الجنوبية للسعودية.

وارتفعت خلال الأيام الأخيرة، هجمات الحوثيين من خلال إطلاق صواريخ باليستية وطائرات بدون طيار مستهدفة مناطق متفرقة.

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