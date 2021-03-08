كهرباء غزة تنوه بشأن إجراء إصلاحات ستنفذها "الكهرباء الإسرائيلية"
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت شركة توزيع كهرباء غزة، اليوم الاثنين، تنويهاً مهماً بشأن إجراء إصلاحات تنوي شركة الكهرباء الإسرائيلية، تنفيذها على شبكة الكهرباء المغذية للقطاع.
وقالت إنه سيتم فصل خط الشعف المغذي لمحافظة غزة يوم غد الثلاثاء الموافق 9 آذار/مارس من الساعة العاشرة صباحا وحتى الواحدة ظهرا.
أصدرت شركة توزيع كهرباء غزة، اليوم الاثنين، تنويهاً مهماً بشأن إجراء إصلاحات تنوي شركة الكهرباء الإسرائيلية، تنفيذها على شبكة الكهرباء المغذية للقطاع.
وقالت إنه سيتم فصل خط الشعف المغذي لمحافظة غزة يوم غد الثلاثاء الموافق 9 آذار/مارس من الساعة العاشرة صباحا وحتى الواحدة ظهرا.
كما سيتم فصل خط F8 المغذي لمحافظة خانيونس يوم الأربعاء الموافق 10 آذار/مارس من الساعة التاسعة والنصف صباحا وحتى الخامسة مساء من نفس اليوم
وفيما يلي نص التنويه الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه:
تنوه شركة توزيع الكهرباء إلى أن شركة الكهرباء الإسرائيلية بصدد إجراء اصلاحات وأعمال ضرورية على شبكة الكهرباء المغذية للقطاع وهو الامر الذي يستدعى فصل بعض الخطوط وفق البيان الآتي:
1- فصل خط الشعف المغذي لمحافظة غزة يوم غد الثلاثاء الموافق 9 مارس من الساعة العاشرة صباحا وحتى الواحدة ظهرا.
2- فصل خط F8 المغذي لمحافظة خانيونس يوم الأربعاء الموافق 10مارس من الساعة التاسعة والنصف صباحا وحتى الخامسة مساء من نفس اليوم.
بالنسبة لخط البحر المتعطل منذ يوم السبت 27 فبراير تؤكد شركة توزيع الكهرباء بأنها تبذل جهودا كبيرة واتصالات مكثفة إلى جانب سلطة الطاقة من أجل ضمان عودته بأسرع وقت ممكن حيث أن العطل خارج حدود القطاع وهناك مساعي جادة بهذا الخصوص.
لذا وجب التنويه لاتخاذ الإجراءات اللازمة بالخصوص.
وفيما يلي نص التنويه الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه:
تنوه شركة توزيع الكهرباء إلى أن شركة الكهرباء الإسرائيلية بصدد إجراء اصلاحات وأعمال ضرورية على شبكة الكهرباء المغذية للقطاع وهو الامر الذي يستدعى فصل بعض الخطوط وفق البيان الآتي:
1- فصل خط الشعف المغذي لمحافظة غزة يوم غد الثلاثاء الموافق 9 مارس من الساعة العاشرة صباحا وحتى الواحدة ظهرا.
2- فصل خط F8 المغذي لمحافظة خانيونس يوم الأربعاء الموافق 10مارس من الساعة التاسعة والنصف صباحا وحتى الخامسة مساء من نفس اليوم.
بالنسبة لخط البحر المتعطل منذ يوم السبت 27 فبراير تؤكد شركة توزيع الكهرباء بأنها تبذل جهودا كبيرة واتصالات مكثفة إلى جانب سلطة الطاقة من أجل ضمان عودته بأسرع وقت ممكن حيث أن العطل خارج حدود القطاع وهناك مساعي جادة بهذا الخصوص.
لذا وجب التنويه لاتخاذ الإجراءات اللازمة بالخصوص.
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