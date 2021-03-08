شؤون فلسطينية

بيت لحم: إصابة شابين برصاص الاحتلال حدهما خطيرة خلال مواجهات مع الاحتلال

بيت لحم: إصابة شابين برصاص الاحتلال حدهما خطيرة خلال مواجهات مع الاحتلال
أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أصيب شابان برصاص الاحتلال في الأقدام، خلال المواجهات مع قوات الاحتلال التي اقتحمت منطقة أبو سود، ببلدة الخضر جنوب بيت لحم.

ووفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، فإن المواجهات اندلعت في منطقة أبو سود غرب البلدة، أطلق خلالها جنود الاحتلال النار صوب المواطنين، ما أدى لإصابة فتيين يبلغان من العمر 17 عاما، أحدهما في القدم والحوض ووصفت حالته بالخطيرة، والآخر في القدم، نقلا على إثرها للمستشفى.

من ناحية أخرى، اعتقلت قوات الاحتلال، الشاب محمد هاشم عبادي أثناء مروره عن حاجز "دوتان" قرب بلدة يعبد جنوب غرب جنين.

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