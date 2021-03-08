طالع: كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح يوم بعد غدٍ الأربعاء
رام الله - دنيا الوطن
نشرت وزارة الداخلية والأمن الوطني، بغزة، كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح يوم بعد غدٍ الأربعاء.
نشرت وزارة الداخلية والأمن الوطني، بغزة، كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح يوم بعد غدٍ الأربعاء.
وأعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني، عن وصول كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح البري يوم الأربعاء 10 آذار/ مارس)، والذين عليهم التوجه لإجراء فحص (كورونا) بدءاً من الساعة 9 صباح غد الثلاثاء في المراكز الصحية المعلن عنها سابقاً في جميع المحافظات.
كما على المسافرين التواجد الساعة 7 صباح الأربعاء في الصالة الخارجية للمعبر؛ من أجل تسهيل سفرهم.
كما على المسافرين التواجد الساعة 7 صباح الأربعاء في الصالة الخارجية للمعبر؛ من أجل تسهيل سفرهم.
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