غزة: الشرطة البحرية تعلن السماح للصيادين بالعودة لممارسة عملهم داخل البحر
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت الشرطة البحرية، بغزة، السماح للصيادين بالعودة لممارسة عملهم داخل بحر القطاع.
أعلنت الشرطة البحرية، بغزة، السماح للصيادين بالعودة لممارسة عملهم داخل بحر القطاع.
وقالت في تصريح، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، بأن العودة للعمل في البحر ستكون فجر اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة الثالثة فجراً.
يأتي ذلك بعد التضامن ليوم واحد من قبل الصيادين، مع إخوانهم من عائلة اللحام، بعد الحادث الأليم الذي أصابهم، أمس الأحد.
وكان ثلاثة صيادين من عائلة اللحام، استشهدوا إثر انفجار أصاب مركبهم قبالة بحر خانيونس جنوب القطاع.
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