دولي

إيطاليا: عدد وفيات (كورونا) تتجاوز عتبة الـ100 ألف حالة

إيطاليا: عدد وفيات (كورونا) تتجاوز عتبة الـ100 ألف حالة
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
تجاوز عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس (كورونا) المستجد في إيطاليا، الـ100 ألف حالة، وفق ما أفادت وزارة الصحة في البلاد.

وقالت الوزارة إن 318 شخصا توفوا بسبب الفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل العدد الإجمالي للوفيات منذ أن ضرب الوباء البلاد قبل 13 شهرا إلى 100103 حالات.

كما تم تسجيل حوالي 13902 إصابة جديدة بالفيروس خلال اليوم الماضي، مقابل 20765 إصابة تم رصدها يوم الأحد.

وارتفعت الإصابات بنسبة 23% في الأسبوع الماضي مقارنة بالأسبوع الذي سبقه، فيما حذر مسؤولو الصحة من أن البلاد تواجه زيادة جديدة في عدد الإصابات تزامنا مع انتشار سلالة أكثر عدوى من الفيروس.

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