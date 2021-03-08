الأردن يسجل ارتفاعاً كبيراً بعدد وفيات وإصابات فيروس (كورونا)

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

سجل الأردن اليوم الاثنين، ارتفاعاً كبيراً بعدد الوفيات والإصابات اليومية لفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19).



يأتي ذلك بعدما أعلنت وزارة الصحة في البلاد، عن تسجيل 52 وفاة و7413 إصابة جديدة بالفيروس خلال 24 ساعة الماضية.



وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى (435,130) حالة، فيما يبلغ عدد الحالات النشطة حاليا (58,689) حالة.



وسجلت (52) حالة وفاة، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (4987) حالة.



وكان الأردن سجل أمس الأحد، 35 حالة وفاة، و6302 إصابة جديدة بالفيروس.