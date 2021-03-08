صالح رأفت يهنئ المرأة الفلسطينية بيومها ويطالب المؤسسات النسوية بالعالم بدعمها

صالح رأفت

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

هنأ عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الأمين العام للاتحاد الديمقراطي الفلسطيني (فدا)، صالح رأفت جميع الرفيقات العزيزات وعموم نساء فلسطين في جميع أماكن تواجدهن ونساء العالم أجمع بيوم المرأة العالمي الذي يصادف اليوم الاثنين.



ودعا في تصريح له بهذه المناسبة إلى الالتزام بما جاء في إعلان الاستقلال الفلسطيني بتحقيق المساواة الكاملة بين المرأة والرجل في المجتمع الفلسطيني وزيادة تمثيل المرأة إلى 30% كحد أدنى في جميع المؤسسات الرسمية والأهلية الفلسطينية وذلك ترجمةً لقرارات المجلسين الوطني والمركزي.



كما طالب المؤسسات النسوية في العالم إلى دعم حقوق المرأة الفلسطينية التي تعاني من الاحتلال الإسرائيلي والضغط على حكومات بلادهم للتدخل من أجل إنهاء معاناتها في جميع أماكن تواجدها وخصوصا في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس وقطاع غزة المحاصر والضغط للإفراج الفوري عن الأسيرات الفلسطينيات في سجون الاحتلال الإسرائيلي.



وفي نهاية تصريحه أشاد رأفت بالمواقف النضالية للمرأة الفلسطينية التي تقف جنبا الى جنب مع الرجل من أجل انهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران بعاصمتها القدس الشرقية.