شؤون فلسطينية

جمهورية تشوفاشيا بالاتحاد الروسي تحتفل بمهرجان الثقافة الفلسطينية

رام الله - دنيا الوطن
تنظم وزارة الثقافة بجمهورية تشوفاشيا، مع "المنظمة الإقليمية العامة لجمهورية تشوفاشيا، و"جمعية الصداقة والتعاون بين شعوب تشوفاشيا وفلسطين، وللسنة الثالثة على التوالى مهرجان الثقافة الفلسطينية واحياء ذكرى ميلاد الشاعر الفلسطيني الراحل "محمود درويش".

وأفاد د.بسام فتحى البلعاوى، رئيس جمعية الصداقة والتعاون بين شعوب تشوفاشيا وفلسطين، بأن الاستعدادات لهذا الحدث قد بدأت مبكراً، وقد نشرت اللمواقع الالكترونية الرسمية لوزارتي الثقافة فى تشوفاشيا وروسيا الاتحادية مقالات مفصلة عن هذا الحدث، الذى سيشارك فيه ممثلين وقادة شعوب تشوفاشيا، وممثلين أجانب.

وأضاف بأن الدعوة قد وجهت لقيادة جمهورية تشوفاشيا، ولممثلي جمهوريات روسيا الاتحادية، بينها الشيشان، وماري ال، وماردوفيا، و تتارستان وداغستان، وغيرها، اضافة للدول الاجنبية, من بينها "أذربيدجان، وأرمينيا، وأوذباكستان, وتاديجستان و تركمانستان, وروسيا البيضاء, وغيرهم.

وسيقام المهرجان فى بيت الصداقة بين الشعوب في العاصمة تشيبوسكاري وذلك  الثالث عشر من مارس 2021، فى مدينة من الساعة الحادية عشرة صباحا، ويستمر حتى الساعة الثانية بعد الظهر.

وقد وجه بيت الصداقة بيسن الشعوب التابع لوزارة الثقافة التشوفاشية الدعوة لمشاركة جميع شعوب تشوفاشيا التى يزيد تعدادها عن أكثر من 130 شعبا للمشاركة فى المهرجان.

ويذكر ان جمهورية تشوفاشيا هي احدى جمهوريات روسيا الاتحادية وتقع على ضفاف نهر الفولغا, فى الجزء الاوروبي لروسيا.

وتربطها بفلسطين علاقات تاريخية روحانية ممتدة لاكثر من قرن, وسبق لها أن استقبلت الرئيس الفلسطيني محمود عباس الذى قام بزيارة دولة لها، واستقبله رئيسها وقادتها بالخبز والملح كما يستقبل أعز ضيوف البلاد.

وقال البلعاوى بأن فرقا فنية لشعوب تشوفاشيا وروسيا تستعد للمشاركة فى هذا المهرجان، الذى سيتخلله عرض فيلم وثائقي عن فلسطين باللغة الروسية، واقامة معرض للتراث الفلسطيني. والقاء قصائد شعرية لمحمود درويش بلغات مختلفة، والقاء كلمات تضامنية مع الشعب الفلسطيني.

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