دلال سلامة: ليكن عام 2021 عام تكريس استحقاق المشاركة السياسية للمرأة

دلال سلامة

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رام الله - دنيا الوطن

دعت عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، دلال سلامة، إلى تكريس المشاركة السياسية المرأة الفلسطينية في الانتخابات العامة، مشددة على ضرورة انعكاس دور المرأة الفلسطينية على واقع القوائم الانتخابية بما لا يقل عن 30%.



ووجهت في بيان صحفي صدر عنها، اليوم الاثنين، بمناسبة يوم المرأة العالمي، التحية للمرأة الفلسطينية التي تمثل حقيقة الوجود والتمسك بالأرض وديمومة نضال شعبنا وتشبثه بالحياة الحرة والكريمة.



وأكدت سلامة على أن المرأة الفلسطينية دافعت عن الهوية الوطنية وقدمت الشهيدات والأسيرات وصمدت في وجه الحصار والشتات.



وقالت: "واجهت المرأة الفلسطينية بعزة، ظلم الاحتلال وبشاعة جائحة (كورونا) بصبر وثبات"، مشددة على ضرورة استمرار الحركة النسوية الفلسطينية في نضالها لتحصين مكتسباتها والمراكمة عليها بما يوائم دور ومكانة المرأة في حركتنا الوطنية وواقعنا التنموي اقتصاديا ومجتمعيا.