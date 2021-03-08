نتنياهو يدعو الرئيس البرازيلي لزيارة إسرائيل
رام الله - دنيا الوطن
دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الرئيس البرازيلي، جايير بولسونارو، لزيارة إسرائيل.
دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الرئيس البرازيلي، جايير بولسونارو، لزيارة إسرائيل.
وقال في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): "استقبلت وزير الخارجية البرازيلي، إرنستو أراوجو وعضو الكونغرس البرازيلي إدواردو بولسونارو في مقر إقامتي الرسمي".
وأضاف: "بحثت معهما إقامة التعاون بين البلدين في مجال مكافحة جائحة (كورونا)".
وتابع: "كما دعوت الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو إلى زيارة إسرائيل".
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