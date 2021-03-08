نتنياهو يدعو الرئيس البرازيلي لزيارة إسرائيل





وقال في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): "استقبلت وزير الخارجية البرازيلي، إرنستو أراوجو وعضو الكونغرس البرازيلي إدواردو بولسونارو في مقر إقامتي الرسمي".







وتابع: "كما دعوت الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو إلى زيارة إسرائيل". وأضاف: "بحثت معهما إقامة التعاون بين البلدين في مجال مكافحة جائحة (كورونا)".

رام الله - دنيا الوطندعا رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الرئيس البرازيلي، جايير بولسونارو، لزيارة إسرائيل.