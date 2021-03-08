شؤون فلسطينية

قيادي بحماس يدعو إلى "دمقرطة" الحركة وتبني فكرة المؤتمر العام

قيادي بحماس يدعو إلى "دمقرطة" الحركة وتبني فكرة المؤتمر العام
رام الله - دنيا الوطن
دعا يحيى موسى، القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، الإثنين، إلى "دمقرطة" كاملة للحركة، والانتقال إلى تبني فكرة المؤتمر العام ليصبح الجمعية العمومية للحركة.

وقال موسى، عبر موقع (فيسبوك): "أدعو إلى دمقرطة كاملة للحركة، من حيث حق الترشح والدعاية وتقديم البرامج وتشكيل القوائم والتحالفات الانتخابية والنشر والاعتراض والطعون، والانتقال إلى تبني فكرة المؤتمر العام والذي يمثل الجمعية العمومية للحركة".

وطالب بأن يتم تصعيد أعضاء المؤتمر عن طريق قطاعات الحركة المتنوعة، مثل: "الدعوة والمرأة والنقابات والكتلة الإسلامية والشباب والعسكر والأمن".

وتابع: "وتحديد نسبة كل قطاع في المؤتمر العام، بحيث يكون نصيب الدعوة لا يقل عن 50% من أعداد المؤتمر العام؛ للحفاظ على مشروع الحركة ومراعاة التوازن بين مكوناتها الأساسية".

من جانبه، علق القيادي في الحركة، أحمد يوسف، والمقيم حالياً في تركيا، بأن الفكرة التي طرحها موسى ستلقى صدى في المكاتب الحركية والشورية العليا للحركة، نظراً "لأنها جاءت كردة فعل لـ (الكولسات) التي جرت في الانتخابات التنظيمية الأخيرة، والتي هزت أركان الحركة"، بحسب وصفه.

وأضاف يوسف، عبر صفحته على موقع (فيسبوك): "الفكرة رائعة وإن كانت متأخرة فقد سبق لي طرحها في عام 2006 وإعادة طرحها إعلامياً 2012، ونشرها في أكثر من صحيفة عام 2014، ولكن لم تلقَ آذاناً صاغية".

وتابع: "إن العمل بهذه الرؤية قائم في معظم البلاد التي فيها للإسلاميين حضور فاعل. للأسف، كان التعلل بعدم الأخذ بهذا النظام في السابق هو الخشية من اختراق الاحتلال والحفاظ على سرية التنظيم، أما اليوم فالأسماء القيادية والنتائج تصل لكل من يطلبها، وبلسان حال عفريت من الإنس: أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَن تَقُومَ مِن مَّقَامِكَ".

أخبار ذات صلة

دلال سلامة: ليكن عام 2021 عام تكريس استحقاق المشاركة السياسية للمرأة

دلال سلامة: ليكن عام 2021 عام تكريس استحقاق المشاركة السياسية للمرأة

مجدلاني:التنمية تعاطت مع 358 من النساء ضحايا العنف المبني على النوع الاجتماعي بــ 2020

مجدلاني:التنمية تعاطت مع 358 من النساء ضحايا العنف المبني على النوع الاجتماعي بــ 2020

مطالباً بمحاسبة المتسببن.. مركز حقوقي يصدر بياناً بشأن مقتل ثلاثة صيادين بعرض البحر

مطالباً بمحاسبة المتسببن.. مركز حقوقي يصدر بياناً بشأن مقتل ثلاثة صيادين بعرض البحر

حماس تصدر بياناً بمناسبة يوم المرأة العالمي

حماس تصدر بياناً بمناسبة يوم المرأة العالمي

مصرع طفل بحادث دعس في قلقيلية

مصرع طفل بحادث دعس في قلقيلية

إسرائيل تبدأ حملة التطعيمات التي تستهدف العمال الفلسطينيين

إسرائيل تبدأ حملة التطعيمات التي تستهدف العمال الفلسطينيين

الشرطة تغلق محال تجارية وتنفذ مذكرات قضائية في نابلس

الشرطة تغلق محال تجارية وتنفذ مذكرات قضائية في نابلس

جنين: الشرطة تحرر مخالفات لعدم الإلتزام بإجراءات السلامة العامة

جنين: الشرطة تحرر مخالفات لعدم الإلتزام بإجراءات السلامة العامة

التعليقات

الدنيا حكايات

مناضلو &#34;السبوبة&#34;.. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

مناضلو "السبوبة".. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

شؤون فلسطينية

دلال سلامة: ليكن عام 2021 عام تكريس استحقاق المشاركة السياسية للمرأة

دلال سلامة: ليكن عام 2021 عام تكريس استحقاق المشاركة السياسية للمرأة

مجدلاني:التنمية تعاطت مع 358 من النساء ضحايا العنف المبني على النوع الاجتماعي بــ 2020

مجدلاني:التنمية تعاطت مع 358 من النساء ضحايا العنف المبني على النوع الاجتماعي بــ 2020

حماس تصدر بياناً بمناسبة يوم المرأة العالمي

حماس تصدر بياناً بمناسبة يوم المرأة العالمي

مصرع طفل بحادث دعس في قلقيلية

مصرع طفل بحادث دعس في قلقيلية

الشرطة تغلق محال تجارية وتنفذ مذكرات قضائية في نابلس

الشرطة تغلق محال تجارية وتنفذ مذكرات قضائية في نابلس

جنين: الشرطة تحرر مخالفات لعدم الإلتزام بإجراءات السلامة العامة

جنين: الشرطة تحرر مخالفات لعدم الإلتزام بإجراءات السلامة العامة

الشرطة تحرر مخالفات لعدم الإلتزام بإجراءات السلامة العامة في قلقيلية

الشرطة تحرر مخالفات لعدم الإلتزام بإجراءات السلامة العامة في قلقيلية

تأهل أربعة مشاريع ريادية فلسطينية بمسابقة القمة العالمية لمجتمع المعلومات

تأهل أربعة مشاريع ريادية فلسطينية بمسابقة القمة العالمية لمجتمع المعلومات

منوعات

وفاة جدة الفنانة ديانا كرزون

وفاة جدة الفنانة ديانا كرزون

وفاة الناشط على مواقع التواصل الاجتماعي عبود العمري

وفاة الناشط على مواقع التواصل الاجتماعي عبود العمري

ما حقيقة تعرض بشرى للتحرش ؟

ما حقيقة تعرض بشرى للتحرش ؟

شاهد: فنانة مصرية &#34;الناس يعتقدون أني ميتة.. لكني مشلولة&#34;

شاهد: فنانة مصرية "الناس يعتقدون أني ميتة.. لكني مشلولة"

شاهد: بسمة وهبة تكشف عن أكثر أمر يرعبها

شاهد: بسمة وهبة تكشف عن أكثر أمر يرعبها

لهذا السبب.. منة فضالي تشعل خلافاً مع ياسمين صبري

لهذا السبب.. منة فضالي تشعل خلافاً مع ياسمين صبري

شاهد: الجمهور يسخر من ياسمين رئيس بسبب هذه الصورة

شاهد: الجمهور يسخر من ياسمين رئيس بسبب هذه الصورة

شاهد: كيف أثر الحسد على أسيل عمران

شاهد: كيف أثر الحسد على أسيل عمران

بكلمات مؤثرة.. أحد أبطال باب الحارة يشكو من الفقر.. من هو ؟

بكلمات مؤثرة.. أحد أبطال باب الحارة يشكو من الفقر.. من هو ؟

وفاة الفنانة المصرية سوسن ربيع

وفاة الفنانة المصرية سوسن ربيع

عربي

رسالة من العاهل السعودي إلى أمير قطر

رسالة من العاهل السعودي إلى أمير قطر

ليبيا: رئيس حكومة الوحدة الوطنية يعرض تشكيلة حكومته على البرلمان في سرت

ليبيا: رئيس حكومة الوحدة الوطنية يعرض تشكيلة حكومته على البرلمان في سرت

البابا فرانسيس يغادر بغداد بعد زيارة تاريخية

البابا فرانسيس يغادر بغداد بعد زيارة تاريخية

البرلمان العربي: استهداف الحوثيين للمنشآت النفطية السعودية عمل إرهابي خسيس

البرلمان العربي: استهداف الحوثيين للمنشآت النفطية السعودية عمل إرهابي خسيس