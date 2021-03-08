قيادي بحماس يدعو إلى "دمقرطة" الحركة وتبني فكرة المؤتمر العام

وتابع: "إن العمل بهذه الرؤية قائم في معظم البلاد التي فيها للإسلاميين حضور فاعل. للأسف، كان التعلل بعدم الأخذ بهذا النظام في السابق هو الخشية من اختراق الاحتلال والحفاظ على سرية التنظيم، أما اليوم فالأسماء القيادية والنتائج تصل لكل من يطلبها، وبلسان حال عفريت من الإنس: أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَن تَقُومَ مِن مَّقَامِكَ".





رام الله - دنيا الوطندعا يحيى موسى، القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، الإثنين، إلى "دمقرطة" كاملة للحركة، والانتقال إلى تبني فكرة المؤتمر العام ليصبح الجمعية العمومية للحركة.وقال موسى، عبر موقع (فيسبوك): "أدعو إلى دمقرطة كاملة للحركة، من حيث حق الترشح والدعاية وتقديم البرامج وتشكيل القوائم والتحالفات الانتخابية والنشر والاعتراض والطعون، والانتقال إلى تبني فكرة المؤتمر العام والذي يمثل الجمعية العمومية للحركة".وطالب بأن يتم تصعيد أعضاء المؤتمر عن طريق قطاعات الحركة المتنوعة، مثل: "الدعوة والمرأة والنقابات والكتلة الإسلامية والشباب والعسكر والأمن".وتابع: "وتحديد نسبة كل قطاع في المؤتمر العام، بحيث يكون نصيب الدعوة لا يقل عن 50% من أعداد المؤتمر العام؛ للحفاظ على مشروع الحركة ومراعاة التوازن بين مكوناتها الأساسية".من جانبه، علق القيادي في الحركة، أحمد يوسف، والمقيم حالياً في تركيا، بأن الفكرة التي طرحها موسى ستلقى صدى في المكاتب الحركية والشورية العليا للحركة، نظراً "لأنها جاءت كردة فعل لـ (الكولسات) التي جرت في الانتخابات التنظيمية الأخيرة، والتي هزت أركان الحركة"، بحسب وصفه.وأضاف يوسف، عبر صفحته على موقع (فيسبوك): "الفكرة رائعة وإن كانت متأخرة فقد سبق لي طرحها في عام 2006 وإعادة طرحها إعلامياً 2012، ونشرها في أكثر من صحيفة عام 2014، ولكن لم تلقَ آذاناً صاغية".