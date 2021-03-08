إسرائيل: (ليكود) يصدر موقفه بشأن ضم منصور عباس لحكومة برئاسة نتنياهو



وأوضح في تصريح نقلتها هيئة البث الإسرائيلية (مكان)، أن أفكار عباس لا تتلاءم مع حكومة وطنية، واكد مع ذلك أن (ليكود) يسعى إلى الاعتماد أيضا على أصوات المواطنين العرب.



وفيما يخص ما قاله نتنياهو أمس من ان مكتبه سيتولى ملف السكان البدو في النقب رأى الوزير اكونيس ان إسرائيل هي دولة قانون ويجب الالتزام به.



ولفت الى وجود مشكلة كبيرة في النقب منذ سنوات.



وفي غضون ذلك، قال تسفي هاوزير من حزب (الأمل الجديد)، براسة غدعون ساعار، بأنه سيمكن لحزب (ميريتس) اليساري الانضمام الى حكومة برئاسة ساعار، إذا تبنى الخطوط العريضة لهذه الحكومة.

رام الله - دنيا الوطنقال الوزير الإسرائيلي، من حزب (ليكود)، أوفير أكونيس، إنه لا توجد نية لدى أية حكومة يترأسها بنيامين نتنياهو، ضم (القائمة العربية الموحدة) برئاسة منصور عباس، إلى أي ائتلاف أو حتى الاعتماد عليها.