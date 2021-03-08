شؤون فلسطينية

حماس تصدر بياناً بمناسبة يوم المرأة العالمي

حماس تصدر بياناً بمناسبة يوم المرأة العالمي
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) اليوم الاثنين، بياناً، بمناسبة يوم المرأة العالمي.

وفيما يلي نص البيان الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه:

يوافق اليوم الثامن من آذار "يوم المرأة العالمي"، وبهذه المناسبة تتقدم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" لكل النساء حول العالم عامة، ونساء فلسطين خاصة، بالتهنئة الخالصة، والتمنيات بمزيد من التقدم والرفعة والمشاركة في صناعة الخير للإنسانية.

وبهذه المناسبة فإن حركة حماس تؤكد على:

أولاً/ إن موقف الحركة ثابت من دور المرأة الأصيل على المستوى الوطني في النضال الفلسطيني من أجل الحرية والاستقلال، على قدم المساواة مع الرجل، بل إنها كانت الحاضنة الدافئة لكل تضحيات الرجل كشهيد وجريح وأسير وطريد.

ثانياً/ نحيي دور المرأة الفلسطينية كأم وزوجة في الحفاظ على التماسك المجتمعي بحماية الأسرة لبنة المجتمع الأساسية وعنوان استقراره.

ثالثاً/ نؤكد رؤيتنا لدور المرأة في العمل الإنساني العام، فالنساء شقائق الرجال وشركاء أصليون في بناء الخير والتقدم الذي أحرزته البشرية في مسيرتها الطويلة.

رابعاً/ نطالب بتعزيز دور المرأة في كل المستويات السياسية والاجتماعية والاقتصادية، ونستنكر أي اضطهاد أو ظلم للمرأة على أي أساس كان، اتباعاً لقول المصطفى صلى الله عليه وسلم "أوصيكم بالنساء خيراً".

كل عام والمرأة الفلسطينية والنساء حول العالم بألف خير

أخبار ذات صلة

دلال سلامة: ليكن عام 2021 عام تكريس استحقاق المشاركة السياسية للمرأة

دلال سلامة: ليكن عام 2021 عام تكريس استحقاق المشاركة السياسية للمرأة

قيادي بحماس يدعو إلى &#34;دمقرطة&#34; الحركة وتبني فكرة المؤتمر العام

قيادي بحماس يدعو إلى "دمقرطة" الحركة وتبني فكرة المؤتمر العام

مجدلاني:التنمية تعاطت مع 358 من النساء ضحايا العنف المبني على النوع الاجتماعي بــ 2020

مجدلاني:التنمية تعاطت مع 358 من النساء ضحايا العنف المبني على النوع الاجتماعي بــ 2020

مطالباً بمحاسبة المتسببن.. مركز حقوقي يصدر بياناً بشأن مقتل ثلاثة صيادين بعرض البحر

مطالباً بمحاسبة المتسببن.. مركز حقوقي يصدر بياناً بشأن مقتل ثلاثة صيادين بعرض البحر

مصرع طفل بحادث دعس في قلقيلية

مصرع طفل بحادث دعس في قلقيلية

إسرائيل تبدأ حملة التطعيمات التي تستهدف العمال الفلسطينيين

إسرائيل تبدأ حملة التطعيمات التي تستهدف العمال الفلسطينيين

الشرطة تغلق محال تجارية وتنفذ مذكرات قضائية في نابلس

الشرطة تغلق محال تجارية وتنفذ مذكرات قضائية في نابلس

جنين: الشرطة تحرر مخالفات لعدم الإلتزام بإجراءات السلامة العامة

جنين: الشرطة تحرر مخالفات لعدم الإلتزام بإجراءات السلامة العامة

التعليقات

الدنيا حكايات

مناضلو &#34;السبوبة&#34;.. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

مناضلو "السبوبة".. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

شؤون فلسطينية

دلال سلامة: ليكن عام 2021 عام تكريس استحقاق المشاركة السياسية للمرأة

دلال سلامة: ليكن عام 2021 عام تكريس استحقاق المشاركة السياسية للمرأة

مجدلاني:التنمية تعاطت مع 358 من النساء ضحايا العنف المبني على النوع الاجتماعي بــ 2020

مجدلاني:التنمية تعاطت مع 358 من النساء ضحايا العنف المبني على النوع الاجتماعي بــ 2020

حماس تصدر بياناً بمناسبة يوم المرأة العالمي

حماس تصدر بياناً بمناسبة يوم المرأة العالمي

مصرع طفل بحادث دعس في قلقيلية

مصرع طفل بحادث دعس في قلقيلية

الشرطة تغلق محال تجارية وتنفذ مذكرات قضائية في نابلس

الشرطة تغلق محال تجارية وتنفذ مذكرات قضائية في نابلس

جنين: الشرطة تحرر مخالفات لعدم الإلتزام بإجراءات السلامة العامة

جنين: الشرطة تحرر مخالفات لعدم الإلتزام بإجراءات السلامة العامة

الشرطة تحرر مخالفات لعدم الإلتزام بإجراءات السلامة العامة في قلقيلية

الشرطة تحرر مخالفات لعدم الإلتزام بإجراءات السلامة العامة في قلقيلية

تأهل أربعة مشاريع ريادية فلسطينية بمسابقة القمة العالمية لمجتمع المعلومات

تأهل أربعة مشاريع ريادية فلسطينية بمسابقة القمة العالمية لمجتمع المعلومات

منوعات

وفاة جدة الفنانة ديانا كرزون

وفاة جدة الفنانة ديانا كرزون

وفاة الناشط على مواقع التواصل الاجتماعي عبود العمري

وفاة الناشط على مواقع التواصل الاجتماعي عبود العمري

ما حقيقة تعرض بشرى للتحرش ؟

ما حقيقة تعرض بشرى للتحرش ؟

شاهد: فنانة مصرية &#34;الناس يعتقدون أني ميتة.. لكني مشلولة&#34;

شاهد: فنانة مصرية "الناس يعتقدون أني ميتة.. لكني مشلولة"

شاهد: بسمة وهبة تكشف عن أكثر أمر يرعبها

شاهد: بسمة وهبة تكشف عن أكثر أمر يرعبها

لهذا السبب.. منة فضالي تشعل خلافاً مع ياسمين صبري

لهذا السبب.. منة فضالي تشعل خلافاً مع ياسمين صبري

شاهد: الجمهور يسخر من ياسمين رئيس بسبب هذه الصورة

شاهد: الجمهور يسخر من ياسمين رئيس بسبب هذه الصورة

شاهد: كيف أثر الحسد على أسيل عمران

شاهد: كيف أثر الحسد على أسيل عمران

بكلمات مؤثرة.. أحد أبطال باب الحارة يشكو من الفقر.. من هو ؟

بكلمات مؤثرة.. أحد أبطال باب الحارة يشكو من الفقر.. من هو ؟

وفاة الفنانة المصرية سوسن ربيع

وفاة الفنانة المصرية سوسن ربيع

عربي

رسالة من العاهل السعودي إلى أمير قطر

رسالة من العاهل السعودي إلى أمير قطر

ليبيا: رئيس حكومة الوحدة الوطنية يعرض تشكيلة حكومته على البرلمان في سرت

ليبيا: رئيس حكومة الوحدة الوطنية يعرض تشكيلة حكومته على البرلمان في سرت

البابا فرانسيس يغادر بغداد بعد زيارة تاريخية

البابا فرانسيس يغادر بغداد بعد زيارة تاريخية

البرلمان العربي: استهداف الحوثيين للمنشآت النفطية السعودية عمل إرهابي خسيس

البرلمان العربي: استهداف الحوثيين للمنشآت النفطية السعودية عمل إرهابي خسيس