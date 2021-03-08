حماس تصدر بياناً بمناسبة يوم المرأة العالمي

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

أصدرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) اليوم الاثنين، بياناً، بمناسبة يوم المرأة العالمي.



وفيما يلي نص البيان الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه:



يوافق اليوم الثامن من آذار "يوم المرأة العالمي"، وبهذه المناسبة تتقدم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" لكل النساء حول العالم عامة، ونساء فلسطين خاصة، بالتهنئة الخالصة، والتمنيات بمزيد من التقدم والرفعة والمشاركة في صناعة الخير للإنسانية.



وبهذه المناسبة فإن حركة حماس تؤكد على:



أولاً/ إن موقف الحركة ثابت من دور المرأة الأصيل على المستوى الوطني في النضال الفلسطيني من أجل الحرية والاستقلال، على قدم المساواة مع الرجل، بل إنها كانت الحاضنة الدافئة لكل تضحيات الرجل كشهيد وجريح وأسير وطريد.



ثانياً/ نحيي دور المرأة الفلسطينية كأم وزوجة في الحفاظ على التماسك المجتمعي بحماية الأسرة لبنة المجتمع الأساسية وعنوان استقراره.



ثالثاً/ نؤكد رؤيتنا لدور المرأة في العمل الإنساني العام، فالنساء شقائق الرجال وشركاء أصليون في بناء الخير والتقدم الذي أحرزته البشرية في مسيرتها الطويلة.



رابعاً/ نطالب بتعزيز دور المرأة في كل المستويات السياسية والاجتماعية والاقتصادية، ونستنكر أي اضطهاد أو ظلم للمرأة على أي أساس كان، اتباعاً لقول المصطفى صلى الله عليه وسلم "أوصيكم بالنساء خيراً".



كل عام والمرأة الفلسطينية والنساء حول العالم بألف خير