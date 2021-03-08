مصرع طفل بحادث دعس في قلقيلية

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رام الله - دنيا الوطن

لقي طفل يبلغ من العمر (10 أعوام) مصرعه اليوم، إثر حادث دعس وقع على الشارع الرئيسي وسط بلدة عزون، شرق مدينة قلقيلية.



وذكرالعقيد لؤي ارزيقات الناطق الإعلامي باسم الشرطة، بأنه وبعد ورود إشارة لغرفة عمليات الشرطة بوقوع حادث سير دعس من قبل مركبة لطفل كان يركب دراجته الهوائية على الشارع الرئيسي وسط بلدة عزون وعلى الفور تم تحريك مركبة الإسعاف وخبراء حوادث السير في شرطة المرور ومركز شرطة كفر ثلث إلى مكان الحادث، حيث تم نقل الطفل المصاب إلى المستشفى، ولاحقا أعلن الأطباء عن وفاته جراء إصابته.



وأضاف ارزيقات أن خبراء الحوادث في شرطة المرور تحركوا إلى المشفى لإجراء ما يلزم بالتنسيق مع النيابة العامة للوقوف على ملابسات الحادث وتم توقيف السائق وحجز المركبة التي تسببت بالحادث حسب الأصول.