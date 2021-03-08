إسرائيل تبدأ حملة التطعيمات التي تستهدف العمال الفلسطينيين

عمال فلسطينيون

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رام الله - دنيا الوطن

بدأت إسرائيل، حملة التطعيمات التي تستهدف العمال الفلسطينيين الذين يملكون تصريح عمل ساري المفعول في إسرائيل، وفي مستوطنات الضفة الغربية.



يأتي ذلك بناءً على قرار المستوى السياسي في حكومة الاحتلال، وبقيادة وزارة الصحة ووحدة تنسيق أعمال الحكومة في المناطق، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).



وقد بدأت المجمعات التي أقيمت في معابر الضفة الغربية المختلفة العمل هذا الصباح حيث يتم تشغيلها من قبل طواقم طبية إسرائيلية ومؤسسة نجمة داوود الحمراء، إلى جانب ممثلين عن الإدارة المدنية وسلطة المعابر البريّة.



وستستمر الحملة في الأسبوعين المقبلة، وسيستطيع كل عامل معني بتلقي التطعيم القيام بذلك خلال الأسبوعين القادمين في أحد المجمعات، على أن ينسق صاحب عمله الأمر مع الوزارات المختصة.