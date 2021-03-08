الشرطة تغلق محال تجارية وتنفذ مذكرات قضائية في نابلس



وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، بأنه ضمن إجراءات الشرطة الوقائية لتطبيق حالة الطوارئ وحماية المواطنين وحفاظاً على صحتهم قامت الشرطة بإغلاق 60 محلاً تجارياً ونفذت 141 مذكرة قضائية و96 أمر حبس و180 مخالفة مرورية.





كما حررت مخالفات وبائية وصحية 307 فيما قامت بحجز خمس مركبات غير قانونية ومخالفة ثلاثة محلات تجارية غير ملتزمة بالإجراءات الوقائية في حالة الطوارئ.



وأوضحت أن الشرطة باشرت إجراءاتها القانونية والإدارية بحق أصحاب المركبات والمحلات والأشخاص الذين خالفوا حالة الطوارئ حسب الأصول.

رام الله - دنيا الوطنأغلقت الشرطة خلال الساعات الماضية، محال تجارية ونفذت مذكرات قضائية وأوامر حبس، لمن لم يلتزموا بحالة الطوارئ في نابلس.