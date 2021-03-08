بيت لحم: تمديد إغلاق المحافظة بالكامل اعتباراً من صباح غدٍ

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

أفاد محافظ بيت لحم، اللواء كامل حميد، بتمديد إغلاق المحافظة بالكامل اعتباراً من صباح يوم غد الثلاثاء، وحتى مساء السبت المقبل.



وأكد المحافظ في تصريح نشرته صفحة المحافظة على (فيسبوك)، أنه سينم السماح بفتح المحلات التموينية والخضار واللحوم فقط يوم غد من الساعة 9 صباحاً وحتى 7 مساءً.



وتشهد محافظات الضفة الغربية ارتفاعاً كبيراً بعدد الإصابات والوفيات اليومية لفيروس (كورونا)، الأمر الذي أدى إلى فرض إغلاق شامل بعدد منها.



وأفاد حميد في بيان صحفي صادر عنه مساء اليوم الاثنين، بأنه تقرر تمديد اغلاق المحافظة حتى مساء يوم السبت القادم نظرا لتزايد عدد إصابات (كورونا) والطفرة الجديدة بشكل كبير ومقلق، ونظرا للضغط الكبير على المستشفيات وعدم القدرة على استيعاب المزيد من المصابين الذين يحتاجون الى العلاج والأوكسجين ولارتفاع عدد الوفيات.



واضاف المحافظ انه بناء على توصيات جهات الاختصاص وبعد التشاور معهم، فقد تقرر تشديد الاجراءات الوقائية وفرض قيود أكثر تشددا على النحو التالي:



اولا: استمرار متابعة وتنفيذ جميع القرارات الرسمية التي صدرت وما زالت ساريه المفعول.



ثانيا: استمرار اغلاق محافظه بيت لحم ومنع جميع الأنشطة والفعاليات واغلاق جميع المؤسسات الرسمية وغير الرسمية، وذلك ابتداء من صباح الثلاثاء 9 اذار/مارس 2021 وحتى مساء السبت 13 اذار 2021 باستثناء الأفران والمراكز الطبية والصيدليات ومكتب الانتخابات.



ثالثا: يسمح استثنائيا بفتح محلات البقالة والخضار والفواكه واللحوم يوم الثلاثاء 9 اذار/مارس 2021 من الساعة التاسعة صباحا وحتى السابعة مساء.



رابعا: يتم نشر الدوريات والحواجز الأمنية داخل وعلى مخارج المحافظة من اجل تطبيق التعليمات والقرارات اعلاه وتغليظ المخالفات للمخالفين وعلى جميع جهات الاختصاص تنفيذ ذلك كل في مجال تخصصه ومهامه وتحت طائلة المسؤولية.