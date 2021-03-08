شؤون فلسطينية

تأهل أربعة مشاريع ريادية فلسطينية بمسابقة القمة العالمية لمجتمع المعلومات

تأهل أربعة مشاريع ريادية فلسطينية بمسابقة القمة العالمية لمجتمع المعلومات
رام الله - دنيا الوطن
تأهلت أربعة مشاريع ريادية فلسطينية في مسابقة القمة العالمية لمجتمع المعلومات للمرحلة الثالثة والمتضمنة 360 مشروعا من أصل 1270 مشروع متقدم على المستوى الدولي، وفقا لما أعلن الاتحاد الدولي للاتصالات.

والمشاريع الفلسطينية هي، مشروع (منصة الرياضيات التعلمية الالكترونية) الممثل بسمية مغاري من غزة، عن فئة التعليم، ومشروع (اكاديمية القدس للبرمجة) الممثل بحافظ زغير وفلسطين جولاني عن فئة بناء القدرات، ومشروع (GGateway) الممثل برشا أبو صفية وبسمة علي من غزة عن فئة التوظيف، ومشروع (نظام التغذية الذكي الشامل لمنطقة البحر المتوسط) الممثل برضوان قصراوي وفريق بحثي مكون من (ميساء إبراهيم، محمد أبو عياش، ملاك عمرو، ديالا أبو حلوة، رغدة عمرو) - جامعة القدس، عن فئة العلوم الالكترونية.

وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اسحق سدر إن تأهل هذه المشاريع يعد نجاحا للشباب الفلسطيني في مجالات التطبيقات الذكية ومجتمع المعلومات، وانسجاما لرؤية وتوجه الحكومة لتنفيذ سياسة العنقود التكنولوجي الهادف إلى تنمية القدرات والخبرات الفلسطينية لتكون منافسة في الأسواق العالمية.

ودعا للتصويت لهذه المشاريع من خلال الرابط التالي http://bit.do/palestinewsis .

وتعد المسابقة المنصة العالمية الوحيدة لتحديد وعرض قصص النجاح في تنفيذ خطوط القمة العالمية لمجتمع المعلومات، ولإنشاء آلية فعالة لتقييم المشاريع والانشطة التي تسخر قدرات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT) في دفع التنمية المستدامة، حيث سيتم توزيع 18 جائزة موزعة على كل خط عمل من أهداف التنمية المستدامة  SDGsوسيكرم الفائزون في منتدى القمة لعام 2021.



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