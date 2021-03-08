شؤون فلسطينية

"التربية" تعلق على محاولات إحلال منهاج غير فلسطيني في مدارس القدس

"التربية" تعلق على محاولات إحلال منهاج غير فلسطيني في مدارس القدس
طلبة مقدسيون
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت وزارة التربية والتعليم، اليوم الاثنين، بياناً بشأن  محاولات الاحتلال استهداف التعليم الفلسطيني في القدس.

وجددت الوزارة رفض أي محاولة للتساوق مع أي مخططات لتمرير أو اعتماد أي منهاج غير فلسطيني في مدارس القدس المحتلة.

وأكدت أنها لن تتردد في التعامل بحزم مع أي مدرسة قد تتساوق مع محاولات إحلال أي منهاج أو نظام غير فلسطيني في المدارس الأهلية والخاصة في القدس، بما قد يقتضيه ذلك من مساءلة قانونية وإدارية، بحكم ما ينطوي عليه من مخاطر وطنية وتربوية وقانونية.

وفيما يلي نص البيان الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه:

على مدار السنوات الماضية كان لمواقف وزارة التربية والتعليم والكل المقدسي ممثلاً بأولياء الأمور والقوى الوطنية، والقائمين على المدارس الأهلية بالغ الأثر في الحفاظ على حق الطلبة المقدسيين في أن يتعلموا وفق منهاجهم الوطني، وبما يتسق وما كفلته المواثيق الدولية ومواثيق حقوق الإنسان؛ لحق الرازحين تحت الاحتلال.

ورغم كل محاولات سلطة الاحتلال في القدس إلا أن تكامل الأطراف الفلسطينية ذات العلاقة عزّز وحدة الموقف التربوي والوطني وصلابته؛ صوناً لحقوق أبنائنا وللهوية والرواية الوطنية، ولنظام امتحان الثانوية العامة.

اليوم؛ وإذ نشهد محاولات جديدة لاستدراج بعض المدارس المقدسية لتبني أنظمة تعليم ومناهج غير فلسطينية، فإن وزارة التربية والتعليم الفلسطينية تؤكد على أنها:

تعتز بمواقف أولياء الأمور ومعظم المدارس المقدسية انتصاراً لحق أطفال القدس في دراسة منهاجهم الوطني، والالتزام بنظام التعليم الفلسطيني وبمكوناته كافة.

تُجدّد الوزارة الرفض لأي محاولة للتساوق مع أي مخططات لتمرير أو اعتماد أي منهاج غير فلسطيني.

لن تتردد الوزارة في التعامل بحزم مع أي مدرسة قد تتساوق مع محاولات إحلال أي منهاج أو نظام غير فلسطيني في المدارس الأهلية والخاصة في القدس، بما قد يقتضيه ذلك من مساءلة قانونية وإدارية؛ بحكم ما ينطوي عليه من مخاطر وطنية وتربوية وقانونية.

تطالب الوزارة مؤسسات المجتمع المدني باتخاذ موقف من المحاولات المتكررة للاحتلال لاستهداف التعليم الفلسطيني في القدس المحتلة، وبتقديم كل دعم لإسناد جهد المجتمع المقدسي والوزارة، للحفاظ على التعليم الفلسطيني في المدينة.

تؤكد الوزارة أنها لن تدخر أي جهد بالتعاون مع أولياء الأمور والأغلبية الساحقة من إدارات المدارس الأهلية والخاصة لوأد أي محاولة للالتفاف على منهاجنا الوطني. موجهةً تحيه إكبار واعتزاز لأبناء القدس الذين أفشلوا دوماً كل محاولات الاحتلال لأسرلة التعليم في القدس الشريف.

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