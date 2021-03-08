مصرع مواطن وإصابة زوجته وابنته إثر إندلاع حريق بمنزلهم في كفر عقب

جانب من الحريق في كفر عقب

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رام الله - دنيا الوطن

لقي مواطن (34 عاماً) مصرعه، وأصيبت زوجته وابنته بحالة اختناق، جراء اندلاع حريق في منزله في بلدة كفرعقب، شمال مدينة القدس.



وذكر العقيد لؤي ارزيقات، الناطق الإعلامي باسم الشرطة، أنه وبعد ورود إشارةٍ لعمليات شرطة ضواحي القدس حول نشوب حريق في منزل أحد المواطنين في بلدة كفرعقب على الفور تحركت قوة من شرطة المحافظة وطواقم الدفاع المدني والإسعاف التابعة للهلال الأحمر إلى مكان الحريق وتم إخلاء المصابين من قبل طواقم الدفاع المدني ونقلهم بمركبات الهلال الأحمر إلى مجمع فلسطين الطبي حيث أعلن الأطباء عن وفاة رب الأسرة جرآء ذلك وإصابة زوجته وابنته بحالة اختناق.



وأضاف ارزيقات، بأنه تم إبلاغ النيابة العامة بالحادثة وباشرت الشرطة إجراءات التحقيق في ملابسات الحادث.