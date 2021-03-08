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إصابة الرئيس السوري بشار الأسد وعقيلته بفيروس (كورونا)

إصابة الرئيس السوري بشار الأسد وعقيلته بفيروس (كورونا)
الرئيس السوري بشار الأسد وزوجته
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت رئاسة الجمهورية السورية، اليوم الاثنين، إصابة الرئيس بشار الأسد، وأسماء الأسد، بفيروس (كورونا)، وأنهما بصحة جيدة وحالتهما مستقرة.

وجاء في خبر نشرته صفحة رئاسة الجمهورية على (فيسبوك): بعد شعورهما بأعراض خفيفة تشبه أعراض الإصابة بفيروس (كوفيد-19)، أجرى الأسد وأسماء الأسد فحص الـ PCR، وأظهرت النتيجة إصابتهما بالفيروس، علماً أنهما بصحة جيدة وحالتهما مستقرة، وسيتابعان عملهما خلال قضائهما فترة الحجر الصحي المنزلي التي ستستمر إلى أسبوعين أو ثلاثة أسابيع، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السورية (سانا).

وأضافت الرئاسة السورية: بأن الأسد وعقيلته، وإذ يتمنيان السلامة والعافية لكل السوريين ولجميع شعوب العالم من هذا الفيروس، يدعوان جميع السوريين للاستمرار باتّباع إجراءات الحذر والوقاية قدر الإمكان.

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