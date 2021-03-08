الشرطة تغلق محال تجارية وتحرر مخالفات سلامة عامة ومرورية بضواحي القدس



وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، أن شرطة ضواحي القدس وقوة مشتركة من المؤسسة الأمنية نفذت جولات تفقدية خلال الساعات الماضية في بلدات ضواحي القدس للتأكد من التزام أصحاب المحلات التجارية وصالات الأفراح والمقاهي بقرار الحكومة وفقا لحالة الطوارئ المعلنة، وتم إغلاق 250 محلاً تجارياً ومنشآت صناعية مخالفة.



وأضافت: بأن الشرطة وخلال جولتها ألقت القبض على ثمانية أشخاص صادر بحقهم 28 مذكرة قضائية في عدة قضايا مختلفة ،وقامت بتسليم المقبوض عليهم لجهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم حسب الأصول.





كما وحررت 50 مخالفة لسائقي مركبات ومواطنين تتعلق بإجراءات السلامة العامة.

رام الله - دنيا الوطنأغلقت الشرطة وقوة مشتركة من المؤسسة الأمنية في محافظة القدس 250 محلاً تجارياً، وألقت القبض على مطلوبين بقضايا مختلفة في بلدات شمال غرب وجنوب شرق القدس.