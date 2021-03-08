شؤون فلسطينية

الخليل: الشرطة تحرر مخالفات وتغلق محال تجارية

الخليل: الشرطة تحرر مخالفات وتغلق محال تجارية
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أغلقت الشرطة اليوم عدة محال تجارية وحررت مخالفات لمواطنين وأصحاب محال وسائقي مركبات لمخالفتهم إجراءات السلامة العامة والاغلاق في الخليل.   

وذكرت إدارة العلاقـات العامة والإعلام بالشرطة، بأنه وخلال متابعة شرطة المحافظة لمدى التزام المواطنين بإجراءات السلامة والوقاية العامة والإغلاق المعلن عنها مؤخراً، فقد قامت الشرطة اليوم بتحرير 70 مخالفة وأغلقت 100 محل تجاري لمخالفتهم إجراءات السلامة العامة.

وأكدت الشرطة على أن الالتزام بالتعليمات الصادرة عن الحكومة في ظل حالة البلاد الوبائية يحد من انتشار المرض ويحافظ عل السلامة العامة.

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