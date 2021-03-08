مصرع مواطن في حادث سير ببلدة عنبتا شرق طولكرم

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

لقي مواطن مصرعه يبلغ من العمر (74 عاماً) من سكان خربة خميش بكفر اللبد شرق طولكرم، إثر حادث سير على الطريق الواصل بين دوار بلعا وعنبتا، شرق مدينة طولكرم.



وذكر الناطق الإعلامي باسم الشرطة، العقيد لؤي ارزيقات، بأن غرفة عمليات شرطة المحافظة تلقت بلاغاً حول وقوع حادث سير وقع على الطريق الواصلة بين بلدة عنبتا- دوار بلعا شرق مدينة طولكرم نتج عنه وفاة مواطن والذي تم نقله لمستشفى د.ثابت ثابت الحكومي، كما تم التحفظ على سائق المركبة بمديرية شرطة طولكرم.



وأضاف بأن خبراء حوادث السير بشرطة المحافظة وطواقم الإسعاف توجهوا للمكان للتعامل مع الحادث، وفتحت الشرطة والنيابة تحقيقاً للوقوف على ملابسات الحادث