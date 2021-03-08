فلسطين تسجل 22 حالة وفاة و2003 إصابة بفيروس (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزيرة الصحة د. مي الكيلة، يوم الإثنين، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 89.0%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 9.9%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.



وأشارت الكيلة إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: " قلقيلية 80، ضواحي القدس 121، طولكرم 89، الخليل 431، نابلس 291، بيت لحم 142، سلفيت 71، طوباس 32، رام الله والبيرة 242، أريحا 43، جنين 76"، قطاع غزة 123، مدينة القدس 261.



وأضافت أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: " قلقيلية 45، ضواحي القدس 68، طولكرم 60، الخليل 141، نابلس 104، بيت لحم 177، سلفيت 59، طوباس 17، رام الله والبيرة 427، أريحا 49، جنين 49"، قطاع غزة 133، مدينة القدس 580.



وتم تسجيل 17 حالة وفاة في الضفة الغربية:" قلقيلية 1، ضواحي القدس 1، طولكرم 4، الخليل 3، بيت لحم 2، سلفيت 1، طوباس 1، أريحا والأغوار 2، جنين 2"، إضافة إلى 5 وفيات في مدينة القدس.



ولفتت الكيلة، إلى وجود 150 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 42 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.