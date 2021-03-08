حزب الشعب: سنخوض الانتخابات ضمن قائمة كتلة اليسار أو بشكل منفرد

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رام الله - دنيا الوطن

يواصل حزب الشعب الفلسطيني في جميع محافظات الوطن استعداداته للمشاركة في الانتخابات التشريعية، سواء كان ذلك ضمن قائمة كتلة اليسار او منفردا.



جاء ذلك على لسان عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني نافذ غنيم خلال الاجتماع الحزبي الذي ضم كادر الحزب في محافظة الوسطى وبمشاركة قيادة المحافظة وسكرتيرها عضو اللجنة المركزية رائد ابو زايد.



وشدد غنيم على اهمية انخراط جميع اعضاء الحزب في هذه العملية وصولا لاوسع قاعدة جماهيرية لدعم قائمة الحزب او اطارها التحالفي، مشيرا الى ان شعبنا ادرك بعد سنوات عجاف من يمثل مصالحه الحقيقية والمدافع عنها بامانة وصدق، ومن يتعامل معه بسياسة الاسترخاص والذل، وبلغة الوعود والكابونة والاغراءات المتنوعة، هذه السياسة والاساليب التي اصطدمت بجدار الالم والمعاناة واكتشاف الجماهير لحقيقة البعض الذين حاولوا تضليله وخداعة طوال الوقت.



كما عبر عن امله بالنجاح في اطلاق كتلة اليسار في الوقت اليسير المتبقي برغم العراقيل التي تواجه ذلك.