المطران حنا: نحذر من مغبة الاقدام على عدوان جديد يستهدف قطاع غزة

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رام الله - دنيا الوطن

حذر المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس، من مغبة اقدام السلطات الاحتلالية على شن عدوان جديد على قطاع غزة مؤكدا بأن قطاع غزة تعرض خلال السنوات المنصرمة الى اعتداءات واستهداف ودمار وخراب غير مسبوق اضافة الى الحصار الظالم الذي يعاني منه شعبنا هناك.



وقال المطران حنا: "ان اقدام السلطات الاحتلالية على شن عدوان على قطاع غزة انما سيعتبر جريمة بحق الانسانية تضاف الى الجرائم التي ارتكبت في الماضي".



وطالب المطران برفع الحصار عن غزة ووقف اي تهديد او وعيد لشن عدوان جديد على القطاع فيحق لاهلنا هناك بأن يعيشوا بسلام وكفى ما حل بالقطاع من خراب ودمار جعل القطاع يعيش في حالة اسوأ من العالم الثالث وقد اتت جائحة الكورونا لكي تزيد الامور مأساوية ومعاناة.