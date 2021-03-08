شؤون فلسطينية

الاحتلال يقتحم مقر مؤسسة لجان العمل الصحي في البيرة

الاحتلال يقتحم مقر مؤسسة لجان العمل الصحي في البيرة
رام الله - دنيا الوطن
قامت قوات من جيش الاحتلال اليوم الإثنين، بإقتحام المقر العام لمؤسة لجان العمل الصحي في حي سطح مرحبا بمدينة البيرة وبحسب شهود العيان والجيران فإن الجنود حاصروا المبنى وقاموا بخلع أبواب الطابقين الخاصين بالمؤسسة في عمارة السرطاوي ومنع الحركة داخل البناية وإستمرت عملية الدهم والتفتيش لعدة ساعات.

وعند الصباح جرت معاينة للمكان وتبين أن جنود الاحتلال صادروا أجهزة التخزين "الهارد ديسك" من جميع أجهزة الحواسيب في أقسام المؤسسة المختلفة وتخريبها وتحطيمها بالإضافة إلى نكث الأوراق والملفات المختلفة وترك جنود الاحتلال ورائهم بعض المغلفات الفارغة الخاصة بتخزين المواد المصادرة.

وشملت عملية الخلع والتكسير الأبواب الرئيسة والداخلية بالإضافة للتخريب في المكان وتفكيك الأجهزة فيه مع العلم أن مداخل المؤسسة وأقسامها الداخلية تحتوي العديد من الشارات الدولية المتعارف عليها والتي تبين طبيعة عملها في المجال الصحي المدني والإنساني.

وكان جنود الاحتلال إعتقلوا في ذات الوقت تيسير أبو شربك (46) عاماً من منزله في حي أم الشرايط بعد تفتيش منزله ومصادرة بعض متعلقاته الشخصية وإقتياده لجهة مجهولة بحسب عائلته، وأبو شربك موظف في قسم المحاسبة في مؤسسة لجان العمل الصحي.

من جهتها إستنكرت مؤسسة لجان العمل الصحي هذا السلوك الإجرامي من قبل سلطات الاحتلال ولا سيما وأنه ليس الأول ضدها ودعت المؤسسات الصحية والحقوقية المحلية والدولية للعمل الجاد في فضح وملاحقة الاحتلال بسبب ممارساته ضد المؤسسات الفلسطينية والعاملين فيها بما يخالف قواعد وقوانين الشرعة الدولية التي تكفل حماية وحرية عمل هذه المؤسسات تحت الاحتلال.

وأكدت المؤسسة عزمها المضي قدماً في تقديم خدماتها الصحية والتنموية لجماهير شعبنا وأن ممارسات الاحتلال لن تثنيها عن واجباتها تجاه الفلسطينيين وهو ما أعتادته منذ العام 1985.

أخبار ذات صلة

داخلية غزة تعلن آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الثلاثاء

داخلية غزة تعلن آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الثلاثاء

الاحتلال يطلق النار باتجاه فتاة قرب مستوطنة &#34;سديه أفرايم&#34; غرب رام الله

الاحتلال يطلق النار باتجاه فتاة قرب مستوطنة "سديه أفرايم" غرب رام الله

مصطفى البرغوثي: تصريحات &#34;هنغبي&#34; الوقحة تؤكد أن صفقة القرن حية في المخططات الإسرائيلية

مصطفى البرغوثي: تصريحات "هنغبي" الوقحة تؤكد أن صفقة القرن حية في المخططات الإسرائيلية

الخضري: معدل البطالة بين نساء غزة يفوق الـ80%

الخضري: معدل البطالة بين نساء غزة يفوق الـ80%

لجنة الانتخابات تتلقى دعوة لحضور الحوار الوطني المرتقب في القاهرة

لجنة الانتخابات تتلقى دعوة لحضور الحوار الوطني المرتقب في القاهرة

الاحتلال يعتقل شابين وأربعة فتية من القدس

الاحتلال يعتقل شابين وأربعة فتية من القدس

الرئيس عباس يهنئ المرأة الفلسطينية لمناسبة الثامن من آذار

الرئيس عباس يهنئ المرأة الفلسطينية لمناسبة الثامن من آذار

الصحة بغزة: تسجيل 123 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

الصحة بغزة: تسجيل 123 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

التعليقات

الدنيا حكايات

مناضلو &#34;السبوبة&#34;.. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

مناضلو "السبوبة".. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

شؤون فلسطينية

المطران حنا: نحذر من مغبة الاقدام على عدوان جديد يستهدف قطاع غزة

المطران حنا: نحذر من مغبة الاقدام على عدوان جديد يستهدف قطاع غزة

الاحتلال يقتحم مقر مؤسسة لجان العمل الصحي في البيرة

الاحتلال يقتحم مقر مؤسسة لجان العمل الصحي في البيرة

الاحتلال يطلق النار باتجاه فتاة قرب مستوطنة &#34;سديه أفرايم&#34; غرب رام الله

الاحتلال يطلق النار باتجاه فتاة قرب مستوطنة "سديه أفرايم" غرب رام الله

الاحتلال يعتقل شابين وأربعة فتية من القدس

الاحتلال يعتقل شابين وأربعة فتية من القدس

الرئيس عباس يهنئ المرأة الفلسطينية لمناسبة الثامن من آذار

الرئيس عباس يهنئ المرأة الفلسطينية لمناسبة الثامن من آذار

الاحتلال يهدم منزلًا قيد الانشاء وبئر مياه شرق بني نعيم في الخليل

الاحتلال يهدم منزلًا قيد الانشاء وبئر مياه شرق بني نعيم في الخليل

حماس: المرأة الفلسطينية ستبقى عظيمة في تضحياتها ورائدة في نضالها الفاعل

حماس: المرأة الفلسطينية ستبقى عظيمة في تضحياتها ورائدة في نضالها الفاعل

نافذ عزام: يوم المرأة مناسبة لتأكيد قيمة المرأة ودورها

نافذ عزام: يوم المرأة مناسبة لتأكيد قيمة المرأة ودورها

منوعات

وفاة جدة الفنانة ديانا كرزون

وفاة جدة الفنانة ديانا كرزون

وفاة الناشط على مواقع التواصل الاجتماعي عبود العمري

وفاة الناشط على مواقع التواصل الاجتماعي عبود العمري

ما حقيقة تعرض بشرى للتحرش ؟

ما حقيقة تعرض بشرى للتحرش ؟

شاهد: فنانة مصرية &#34;الناس يعتقدون أني ميتة.. لكني مشلولة&#34;

شاهد: فنانة مصرية "الناس يعتقدون أني ميتة.. لكني مشلولة"

شاهد: بسمة وهبة تكشف عن أكثر أمر يرعبها

شاهد: بسمة وهبة تكشف عن أكثر أمر يرعبها

لهذا السبب.. منة فضالي تشعل خلافاً مع ياسمين صبري

لهذا السبب.. منة فضالي تشعل خلافاً مع ياسمين صبري

شاهد: الجمهور يسخر من ياسمين رئيس بسبب هذه الصورة

شاهد: الجمهور يسخر من ياسمين رئيس بسبب هذه الصورة

شاهد: كيف أثر الحسد على أسيل عمران

شاهد: كيف أثر الحسد على أسيل عمران

بكلمات مؤثرة.. أحد أبطال باب الحارة يشكو من الفقر.. من هو ؟

بكلمات مؤثرة.. أحد أبطال باب الحارة يشكو من الفقر.. من هو ؟

وفاة الفنانة المصرية سوسن ربيع

وفاة الفنانة المصرية سوسن ربيع

عربي

رسالة من العاهل السعودي إلى أمير قطر

رسالة من العاهل السعودي إلى أمير قطر

ليبيا: رئيس حكومة الوحدة الوطنية يعرض تشكيلة حكومته على البرلمان في سرت

ليبيا: رئيس حكومة الوحدة الوطنية يعرض تشكيلة حكومته على البرلمان في سرت

البابا فرانسيس يغادر بغداد بعد زيارة تاريخية

البابا فرانسيس يغادر بغداد بعد زيارة تاريخية

البرلمان العربي: استهداف الحوثيين للمنشآت النفطية السعودية عمل إرهابي خسيس

البرلمان العربي: استهداف الحوثيين للمنشآت النفطية السعودية عمل إرهابي خسيس