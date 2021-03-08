العثور على قذيفة فسفورية إسرائيلية شرق خانيونس

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أعلنت شرطة هندسة المتفجرات في محافظة خانيونس، اليوم الاثنين، عن عثورها، على قذيفة فسفورية إسرائيلية من مخلفات عدوان 2008 شرق المحافظة.



وأكدت الشرطة في تصريحٍ صحفي، على أن طواقمها نجحت بإزالة القذيفة التي عُثر عليها خلال أعمال حفر لبناء منزل في بلدة خزاعة.



وأوضح أن الطواقم تعثر دائمًا على قذائف إسرائيلية غير متفجرة في منازل وأراضٍ خالية جراء العدوان الإسرائيلي المتكرر على القطاع في السنوات الأخيرة.