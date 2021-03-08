داخلية غزة تعلن آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الثلاثاء
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الداخلية في غزة، اليوم الاثنين، آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الثلاثاء.
وقالت الداخلية، إن السفر سيكون للحافلات المتبقية من الثانية و الثالثة، والرابعة حتى الرقم (50) من كشف (2021/7).
وأكدت الداخلية على ضرورة، التواجد غداً الساعة 7 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر؛ من أجل تسهيل سفرهم، بجانب ضرورة تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2020، وذلك لدى مديريات الداخلية في المحافظات.
أعلنت وزارة الداخلية في غزة، اليوم الاثنين، آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الثلاثاء.
وقالت الداخلية، إن السفر سيكون للحافلات المتبقية من الثانية و الثالثة، والرابعة حتى الرقم (50) من كشف (2021/7).
وأكدت الداخلية على ضرورة، التواجد غداً الساعة 7 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر؛ من أجل تسهيل سفرهم، بجانب ضرورة تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2020، وذلك لدى مديريات الداخلية في المحافظات.
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