داخلية غزة تعلن آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الثلاثاء

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الداخلية في غزة، اليوم الاثنين، آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الثلاثاء.



وقالت الداخلية، إن السفر سيكون للحافلات المتبقية من الثانية و الثالثة، والرابعة حتى الرقم (50) من كشف (2021/7).



وأكدت الداخلية على ضرورة، التواجد غداً الساعة 7 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر؛ من أجل تسهيل سفرهم، بجانب ضرورة تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2020، وذلك لدى مديريات الداخلية في المحافظات.