الاحتلال يطلق النار باتجاه فتاة قرب مستوطنة "سديه أفرايم" غرب رام الله

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رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، شابة (لم تعرف هويتها بعد) قرب البؤرة الاستيطانية "سديه أفرايم" المقامة على أراضي المواطنين في قرية رأس كركر غرب مدينة رام الله.



وقال رئيس مجلس قروي رأس كركر راضي أبو فخيدة، إن قوات الاحتلال كثفت من تواجدها العسكري في المنطقة، وقرب مدخل القرية عقب اعتقال الفتاة، ومنعت المواطنين من الوصول إليها.