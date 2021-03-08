رسالة من العاهل السعودي إلى أمير قطر

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رام الله - دنيا الوطن

بعث العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز اليوم الاثنين رسالة شفوية إلى أمير قطر تميم بن حمد.



وبحسب وكالة الأنباء القطرية "قنا"، تلقى تميم الرسالة التي "تتصل بالعلاقات الأخوية الوطيدة بين البلدين الشقيقين وسبل دعمها وتعزيزها وأبرز المستجدات الإقليمية والدولية".



وقام بنقل الرسالة وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، خلال استقبال أمير قطر له، في مكتبه بالديوان الأميري.