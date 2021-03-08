دولي

وزير إسرائيلي: سنضم أجزاء من الضفة الغربية إلينا

وزير إسرائيلي: سنضم أجزاء من الضفة الغربية إلينا
رام الله - دنيا الوطن
أكد وزير شؤون الاستيطان تساحي هنغبي، أن إسرائيل ستضم أجزاء من الضفة الغربية دون تحديد جدول زمني لهذه الخطوة.

وفي تصريح لقناة "I24"، قال هنغبي :"لا أعتقد أنه من المنطقي أن نصف مليون يعيشون في الضفة الغربية ولا يمكنهم العيش وفقا للقانون الإسرائيلي، لقد قمنا بهذا في مرتفعات الجولان وسنقوم بهذا في الضفة". 

وبخصوص مستقبل اتفاقيات تطبيع العلاقات الإسرائيلية مع دول الخليج، قال: "لا يمكنني تصور مستقبل تطور العلاقات مع دول الخليج، لكنها تحالف يمكن تكوينه وفقا لقرارات الشعوب أيضا، الاتفاقيات الجديدة ستغير الأمور".

وأضاف: "لدينا مصالح مشتركة مع سلطنة عمان بطريقة غير رسمية ونأمل أن تتوسع العلاقات مع السعودية".

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