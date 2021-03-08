مصطفى البرغوثي: تصريحات "هنغبي" الوقحة تؤكد أن صفقة القرن حية في المخططات الإسرائيلية

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رام الله - دنيا الوطن

وصف مصطفى البرغوثي الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، تصريحات وزير الاستعمار الاستيطاني في حكومة الاحتلال تساحي هنغبي بأن إسرائيل تنوي فرض القانون الإسرائيلي في المستعمرات الاستيطانية و ضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية بأنها دليل إضافي على أن صفقة القرن وتصفية الحقوق الفلسطينية كانت ومازالت أساس المخططات الإسرائيلية والحركة الصهيونية.



وأكد البرغوثي أن المراهنة على مفاوضات مع الحكومات اليمينية الإسرائيلية خاسرة، ولا حل سوى تغيير ميزان القوى ومقاومة المخططات الإسرائيلية و تقوية البنيان الداخلي الفلسطيني.