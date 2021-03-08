لجنة الانتخابات تتلقى دعوة لحضور الحوار الوطني المرتقب في القاهرة

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رام الله - دنيا الوطن

قال المدير التنفيذي للجنة الانتخابات المركزية هشام كحيل، اليوم الإثنين، إنّ اللجنة تلقت دعوة لحضور الحوار الوطني المرتقب في القاهرة.



وأضاف كحيل في حديث لإذاعة (صوت فلسطين)، لدى سؤاله عن حقيقة دعوة اللجنة لحضور الحوار الوطني بالقاهرة: "أعتقد ذلك، كنا قد قرأنا ما نص عليه البيان الأول في اجتماع الفصائل الأول".



وتابع: "بالأمس علمنا أن لجنة الانتخابات ستكون مدعوة في اليوم الأول من الحوار، لمناقشة باقي التفاصيل المتعلقة بالعملية الانتخابية وتحديدا في موضوع عدم المحكومية وأمن العملية الانتخابية".



ووجهت القاهرة، دعوة للفصائل الفلسطينية، لاستكمال الحوار الوطني الأسبوع المقبل، بشأن آخر مجريات وترتيبات الانتخابات الفلسطينية العامة، حيث ستغادر يوم الخامس عشر من الشهر الجاري الى العاصمة المصرية القاهرة لاستكمال الحوار الوطني.



وستنطلق يومي السادس عشر والسابع عشر من هذا الشهر؛ لبحث ملف انتخابات المجلس الوطني وملف منظمة التحرير وكذلك الملف السياسي.