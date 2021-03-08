الرئيس عباس يهنئ المرأة الفلسطينية لمناسبة الثامن من آذار

الرئيس الفلسطيني محمود عباس

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رام الله - دنيا الوطن

هنأ الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الإثنين، المرأة الفلسطينية، لمناسبة الثامن من آذار يوم المرأة العالمي.



وأشاد الرئيس بدور المرأة الفلسطينية المحوري في بناء الأسرة والمجتمع ورفعته وتقدمه، ووقوفها جنبا إلى جنب مع الرجل في معركة التحرير والبناء.



وأكد أن شعبنا الفلسطيني بنسائه ورجاله سيواصل المضي قدما حتى تحقيق أهدافه وبناء دولته المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية.



ووجه الرئيس التحية لأرواح الشهيدات، مثمنا صمود الأسيرات المناضلات في سجون الاحتلال الإسرائيلي، معبرا عن اعتزازه بالإنجازات الكبيرة التي حققتها المرأة الفلسطينية في شتى الميادين.