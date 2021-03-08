الصحة بغزة: تسجيل 123 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الاثنين، تسجيل 123 إصابة جديدة بفيروس كورونا، بعد إجراء 1701 فحص مخبري خلال الـ 24 ساعة الماضية.



وأفادت وزارة الصحة في تقريرها اليومي بتعافي 133 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا، مشيرةً إلى أنه لا يوجد حالة وفاة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية.



وذكرت أن إجمالي تراكمي للمصابين 56355 إصابة اجمالي الحالات النشطة 1901 حالة وإجمالي المتعافين 53894 حالة وإجمالي الوفيات 560 حالة وفاة.



وأوضحت أن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 61 حالة، وإجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 39 حالة.