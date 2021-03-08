الاحتلال يهدم منزلًا قيد الانشاء وبئر مياه شرق بني نعيم في الخليل

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، منزلا قيد الانشاء، وبئرا لجمع المياه في بلدة بني نعيم، شرق الخليل.



وأفاد مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال هدمت منزلا قيد الانشاء في منطقة خلة الوردة شرق بني نعيم، تبلغ مساحته 500 متر مربع، وبئرا لجمع مياه الامطار بسعة 200 متر مكعب، كما ألحقت أضرارا بمواد البناء الموجودة في المكان، وتعود ملكيته للمواطن جودات محمد عبد الحميد الرجبي.