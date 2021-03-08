حماس: المرأة الفلسطينية ستبقى عظيمة في تضحياتها ورائدة في نضالها الفاعل

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رام الله - دنيا الوطن

قال الناطق باسم حركة حماس، عبد اللطيف القانوع، اليوم الإثنين، "إنّ المرأة الفلسطينية ستبقى عظيمة في تضحياتها، ورائدة في نضالها الفاعل في معركة التحرر ضد الاحتلال الإسرائيلي.



وأضاف القانوع، في تصريح صحفي، بمناسبة يوم المرأة العالمي: "أنّ ما يزيد على 45 أسيرة فلسطينية يقبعن في سجون الاحتلال ، في الوقت الذي تحتفل المرأة بيومها العالمي.



وأكّد على أنّ استمرار الاحتلال في ممارسة القمع ضد المرأة الفلسطينية، واعتقال الأسيرات الفلسطينيات في ظروف صعبة وقاسية دليل على إرهاب هذا الكيان الذي يضرب عرض الحائط كل القوانين الدولية والأعراف الإنسانية.