الجبهة الشعبية: تلقينا دعوة للمشاركة بالحوار الوطني في القاهرة

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رام الله - دنيا الوطن

قال القيادي في الجبهة الشعبية ماهر مزهر، اليوم الاثنين، "تلقينا دعوة مصرية، للمشاركة في الحوار الوطني الفلسطيني، المقرر بالقاهرة منتصف الشهر الجاري، لبحث مستجدات ملف الانتخابات العامة".



وستغادر الفصائل الفلسطينية ستغادر يوم الخامس عشر من الشهر الجاري الى العاصمة المصرية القاهرة لاستكمال الحوار الوطني .



وستنطلق يومي السادس عشر والسابع عشر من هذا الشهر، لبحث ملف انتخابات المجلس الوطني وملف منظمة التحرير وكذلك الملف السياسي.