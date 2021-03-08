شؤون فلسطينية

نافذ عزام: يوم المرأة مناسبة لتأكيد قيمة المرأة ودورها

نافذ عزام: يوم المرأة مناسبة لتأكيد قيمة المرأة ودورها
رام الله - دنيا الوطن
أكد نافذ عزام، عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، أن يوم المرأة العالمي مناسبة لتأكيد قيمة المرأة ودورها فى الحياة بشكل عام وفى حياتنا كشعب يواجه احتلالا عنيفا وظروفا استثنائية.

وقال عزام في تصريح صحفي اليوم الاثنين، لمناسبة يوم المرأة العالمي: على مدار العقود والسنوات كانت المرأة في قلب هذه المواجهة العاصفة، أمّا وزوجة وابنة تدفع الثمن وتقدم النموذج الملهم للعالم بأسره".

وأضاف: المرأة على هذه الأرض قدمت الترجمة الحية والفاعلة لكل ما تحدثت به النظريات والأيديولوجيات عن المرأة ودورها وطبيعتها وكفاحها، وقفت إلى جانب زوجها وأبنائها تبث فيهم الصبر وتمسح آلامهم وتعلمهم كيف يكون الالتزام بالقيم وتربيهم فيخرج من بين يديها البطل والفدائي والشهيد والأسير كما الطبيب والمدرس والمحامي والمهندس والمحاسب".

وتابع الشيخ عزام بالقول: صورة رآها العالم فى كل المناسبات والأيام، كانت المرأة هنا صدى لأحرف القرآن ومشاهد التاريخ، ولذلك وبكل موضوعية كان كل يوم تقريبا هو يوما للمرأة، الأم والزوجة والابنة والشقيقة تعزيزا للحكايةالمستمرة، بحثا عن المجد والكرامة ودفاعا عن الحق المقدس، دفاعا عن الحياة في أكثر تجلياتها صعوبة وشغفا".

ووجه عضو المكتب السياسي للجهاد، التحية للمرأة في كل مكان بالعالم، وهي تحاول الحفاظ على آدميتها في مواجهة الوحش الذي أطلقته قوى الشر والطغيان.

وقال: تحية للمرأة التي تحاول الحفاظ على عفتها ورقتها وتزين المحاولة بالطهر والقيم، تحية للمرأة التي تناضل ضد الظلم والفساد والرذيلة كما تناضل ضد العدوان والاحتلال وهيمنة الطغاة، تحية للمرأة في العالم والوطن العربي والإسلامي، وتحية خاصة للمرأة في فلسطين، لأم الشهيد وزوجة البطل وابنة الأسير..تحية للمرأة في يوم المرأة".

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