البرلمان العربي: استهداف الحوثيين للمنشآت النفطية السعودية عمل إرهابي خسيس

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رام الله - دنيا الوطن

دان عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي المحاولة التي قامت بها جماعة الحوثي باستهداف إحدى ساحات الخزانات البترولية في ميناء رأس تنورة بالمنطقة الشرقية باستخدام طائرة بدون طيار ومحاولة استهداف مرافق شركة أرامكو بالظهران، والتي تصدت لها بنجاح قوات الدفاع بالمملكة العربية السعودية.



وأكد رئيس البرلمان العربي-في بيان اصدره اليوم- أن "هذه الاعتداءات الإرهابية الخسيسة لا تستهدف أمن المملكة العربية السعودية ومقدراتها الاقتصادية فقط، وإنما تستهدف أمن الطاقة العالمي وإمداداته الرئيسية، وتمثل انتهاكاً صارخاً لكافة القوانين والأعراف الدولية".



وشدد رئيس البرلمان العربي على أنه آن الأوان للمجتمع الدولي أن يتخذ موقف حاسم ورادع لوضع حد نهائي لهذه الاعتداءات الإرهابية المتكررة التي تقوم بها، والتي تحولت إلى أداة قتل وتدمير لتنفيذ المشروع الإيراني الذي يستهدف ضرب الأمن والاستقرار في المنطقة العربية وتهديد الاقتصاد العالمي.



وأشاد رئيس البرلمان العربي بكفاءة قوات الدفاع بالمملكة العربية السعودية وجاهزيتها الدائمة في التصدي لهذه الاعتداءات، مجدداً موقف البرلمان العربي الداعم لكل ما تتخذه المملكة العربية السعودية من إجراءات للدفاع عن أراضيها وحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين بها، وحماية مقدراتها ومكتسباتها الوطنية والحفاظ على أمن واستقرار إمدادات الطاقة.